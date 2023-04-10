Песков: нельзя исключать, что США следят за лидерами стран Европы

США начали слежку за главами европейских государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об утечке данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конференц-колла.
«США начали слежку за разными главами государств. Особенно, в европейских столицах», — отметил Песков, передает корреспондент URA.RU. Также он добавил, что винить в утечке Россию — это «всеобщее заболевание».
Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально слили секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение.
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