Песков: нельзя исключать, что США следят за лидерами стран Европы

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Винить в утечках данных Россию — заболевание, заявил Дмитрий Песков Фото:

США начали слежку за главами европейских государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об утечке данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конференц-колла.

«США начали слежку за разными главами государств. Особенно, в европейских столицах», — отметил Песков, передает корреспондент URA.RU. Также он добавил, что винить в утечке Россию — это «всеобщее заболевание».

Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально слили секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение.

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США начали слежку за главами европейских государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об утечке данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конференц-колла. «США начали слежку за разными главами государств. Особенно, в европейских столицах», — отметил Песков, передает корреспондент URA.RU. Также он добавил, что винить в утечке Россию — это «всеобщее заболевание». Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально слили секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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