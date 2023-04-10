Песков: нельзя исключать, что США следят за лидерами стран Европы

10 апреля 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Винить в утечках данных Россию — заболевание, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США начали слежку за главами европейских государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об утечке данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конференц-колла. «США начали слежку за разными главами государств. Особенно, в европейских столицах», — отметил Песков, передает корреспондент URA.RU. Также он добавил, что винить в утечке Россию — это «всеобщее заболевание». Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально слили секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение.

США начали слежку за главами европейских государств. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об утечке данных Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время конференц-колла. «США начали слежку за разными главами государств. Особенно, в европейских столицах», — отметил Песков, передает корреспондент URA.RU. Также он добавил, что винить в утечке Россию — это «всеобщее заболевание». Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально слили секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение.