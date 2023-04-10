Полковник Литовкин: США специально слили секретные документы о ВСУ

США намеренно допустили утечку секретных документов о состоянии украинской армии. Таким образом они намеревались отвести от себя обвинения в том, что толкнули Украину на поражение. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.
«Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — заявил Виктор Литовкин телеканалу 360.
По его словам, весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «разгромом» украинской армии. Литовкин отметил, что у Киева нет достаточного количества военной техники и авиации для победы над российскими войсками.
Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Не так давно стало известно, что Киев изменил некоторые свои планы в зоне спецоперации, после того, как документы попали в сеть. При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что информация в этих бумагах недостоверна.
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