Полковник Литовкин: США специально слили секретные документы о ВСУ

10 апреля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

США слили данные, чтобы их не обвиняли в поражении ВСУ, сказал Виктор Литовкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намеренно допустили утечку секретных документов о состоянии украинской армии. Таким образом они намеревались отвести от себя обвинения в том, что толкнули Украину на поражение. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — заявил Виктор Литовкин телеканалу 360. По его словам, весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «разгромом» украинской армии. Литовкин отметил, что у Киева нет достаточного количества военной техники и авиации для победы над российскими войсками. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Не так давно стало известно, что Киев изменил некоторые свои планы в зоне спецоперации, после того, как документы попали в сеть. При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что информация в этих бумагах недостоверна.

США намеренно допустили утечку секретных документов о состоянии украинской армии. Таким образом они намеревались отвести от себя обвинения в том, что толкнули Украину на поражение. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — заявил Виктор Литовкин телеканалу 360. По его словам, весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «разгромом» украинской армии. Литовкин отметил, что у Киева нет достаточного количества военной техники и авиации для победы над российскими войсками. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Не так давно стало известно, что Киев изменил некоторые свои планы в зоне спецоперации, после того, как документы попали в сеть. При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что информация в этих бумагах недостоверна.