Полковник Литовкин: США специально слили секретные документы о ВСУ

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США слили данные, чтобы их не обвиняли в поражении ВСУ, сказал Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США намеренно допустили утечку секретных документов о состоянии украинской армии. Таким образом они намеревались отвести от себя обвинения в том, что толкнули Украину на поражение. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — заявил Виктор Литовкин телеканалу 360.

По его словам, весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «разгромом» украинской армии. Литовкин отметил, что у Киева нет достаточного количества военной техники и авиации для победы над российскими войсками.

Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Не так давно стало известно, что Киев изменил некоторые свои планы в зоне спецоперации, после того, как документы попали в сеть. При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что информация в этих бумагах недостоверна.

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США намеренно допустили утечку секретных документов о состоянии украинской армии. Таким образом они намеревались отвести от себя обвинения в том, что толкнули Украину на поражение. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. «Вопрос в том, что утечка была преднамеренной. Это один из таких приемов, отвести от себя обвинения в том, что они бездарно подготовили Украину, толкнув ее на поражение», — заявил Виктор Литовкин телеканалу 360. По его словам, весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «разгромом» украинской армии. Литовкин отметил, что у Киева нет достаточного количества военной техники и авиации для победы над российскими войсками. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона. Предположительно, в них находится информация о состоянии ВСУ. Не так давно стало известно, что Киев изменил некоторые свои планы в зоне спецоперации, после того, как документы попали в сеть. При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что информация в этих бумагах недостоверна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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