Полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров

10 апреля 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

По словам Якушева, необходимо усилить профилактическую работу с гражданами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа, где обсудил ситуацию с пожарами в регионе. Полпред Якушев отметил, что важно продолжать работу по профилактике природных возгораний. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода. Это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание», — цитирует слова Якушева полпредство. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим. «Необходимо усилить профилактическую работу с гражданами, а также патрулировать леса на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к ответственности виновных», — передает слова Якушева его пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в УрФО начали подготовку к пожароопасному сезону. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, найдены воздушные судна для авиамониторинга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа, где обсудил ситуацию с пожарами в регионе. Полпред Якушев отметил, что важно продолжать работу по профилактике природных возгораний. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода. Это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание», — цитирует слова Якушева полпредство. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим. «Необходимо усилить профилактическую работу с гражданами, а также патрулировать леса на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к ответственности виновных», — передает слова Якушева его пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в УрФО начали подготовку к пожароопасному сезону. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, найдены воздушные судна для авиамониторинга.