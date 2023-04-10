Полпред Якушев дал важную установку из-за разбушевавшихся лесных пожаров

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
По словам Якушева, необходимо усилить профилактическую работу с гражданами Фото:

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа, где обсудил ситуацию с пожарами в регионе. Полпред Якушев отметил, что важно продолжать работу по профилактике природных возгораний. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода. Это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание», — цитирует слова Якушева полпредство.

В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим. «Необходимо усилить профилактическую работу с гражданами, а также патрулировать леса на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к ответственности виновных», — передает слова Якушева его пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что в УрФО начали подготовку к пожароопасному сезону. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, найдены воздушные судна для авиамониторинга.

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Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа, где обсудил ситуацию с пожарами в регионе. Полпред Якушев отметил, что важно продолжать работу по профилактике природных возгораний. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Ситуация с природными пожарами требует постоянного контроля. Установилась сухая, достаточно теплая и ветреная погода. Это способствует возникновению очагов. Сейчас регионам удается быстро справиться с возгораниями, однако обстановка в любой момент может ухудшиться. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание», — цитирует слова Якушева полпредство. В четырех регионах УрФО действует особый противопожарный режим. «Необходимо усилить профилактическую работу с гражданами, а также патрулировать леса на предмет выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к ответственности виновных», — передает слова Якушева его пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в УрФО начали подготовку к пожароопасному сезону. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, найдены воздушные судна для авиамониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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