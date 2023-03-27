В УрФО начали подготовку к пожароопасному сезону

27 марта 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Вся подготовка к пожароопасному сезону завершится к концу апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Уральский федеральный округ начал подготовку к пожароопасному сезону с учетом опыта прошлых лет. Проверка готовности началась с 24 марта, а все результаты будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Об этом сообщается на официальном сайте уральского полпреда. «Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям», — заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, проведены учения с представителями органов системы предупреждения и ликвидации ЧС, найдены воздушные судна для авиамониторинга. «Контракты на авиационный мониторинг заключены в полном объеме в Тюменской области, Югре и ЯНАО, в Свердловской области», — сообщают представители полпреда. Проверку готовности к пожароопасному сезону с 27 марта начнут в Свердловской и Тюменской области, с 6 по 14 апреля в Югре, на Ямале — с 17 по 24 апреля. Проверка Курганской и Челябинской областей завершена 24 марта. Обо всех результатах будет доложено на специальных совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Согласно мнению экспертов МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО максимальный риск возникновения природных пожаров в Курганской, Свердловской и Челябинской областях приходится на конец апреля — начало мая. Также высокая вероятность пожаров прогнозируется в Тюменской области с мая и до конца июля. Летом, в июле—августе — в Челябинская область, а также ХМАО и ЯНАО. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовки к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Ответственные министерства и ведомства должны провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, который начинается с 15 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский федеральный округ начал подготовку к пожароопасному сезону с учетом опыта прошлых лет. Проверка готовности началась с 24 марта, а все результаты будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Об этом сообщается на официальном сайте уральского полпреда. «Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям», — заявил полпред в УрФО Владимир Якушев. В настоящий момент утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, проведены учения с представителями органов системы предупреждения и ликвидации ЧС, найдены воздушные судна для авиамониторинга. «Контракты на авиационный мониторинг заключены в полном объеме в Тюменской области, Югре и ЯНАО, в Свердловской области», — сообщают представители полпреда. Проверку готовности к пожароопасному сезону с 27 марта начнут в Свердловской и Тюменской области, с 6 по 14 апреля в Югре, на Ямале — с 17 по 24 апреля. Проверка Курганской и Челябинской областей завершена 24 марта. Обо всех результатах будет доложено на специальных совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Согласно мнению экспертов МЧС и департамента лесного хозяйства УрФО максимальный риск возникновения природных пожаров в Курганской, Свердловской и Челябинской областях приходится на конец апреля — начало мая. Также высокая вероятность пожаров прогнозируется в Тюменской области с мая и до конца июля. Летом, в июле—августе — в Челябинская область, а также ХМАО и ЯНАО. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о начале подготовки к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Ответственные министерства и ведомства должны провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, который начинается с 15 апреля.