Четырех челябинцев вернули из украинского плена

Четырех военнослужащих из Челябинской области вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в социальных сетях.
«Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского района, Усть-Катава и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — написала Сударенко на своей странице в «ВКонтакте».
Сударенко также поблагодарила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Благодаря ей челябинцы были оперативно включены в список на обмен. Сударенко выразила надежду, что остальные российские военные, находящиеся в плену, также вернутся к своим близким.
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