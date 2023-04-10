Четырех челябинцев вернули из украинского плена

11 апреля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко уже связалась с родными вернувшихся бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четырех военнослужащих из Челябинской области вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в социальных сетях. «Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского района, Усть-Катава и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — написала Сударенко на своей странице в «ВКонтакте». Сударенко также поблагодарила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Благодаря ей челябинцы были оперативно включены в список на обмен. Сударенко выразила надежду, что остальные российские военные, находящиеся в плену, также вернутся к своим близким.

Четырех военнослужащих из Челябинской области вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в социальных сетях. «Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского района, Усть-Катава и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — написала Сударенко на своей странице в «ВКонтакте». Сударенко также поблагодарила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Благодаря ей челябинцы были оперативно включены в список на обмен. Сударенко выразила надежду, что остальные российские военные, находящиеся в плену, также вернутся к своим близким.