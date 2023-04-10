10 апреля 2023

Четырех челябинцев вернули из украинского плена

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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко уже связалась с родными вернувшихся бойцов Фото:

Четырех военнослужащих из Челябинской области вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в социальных сетях.

«Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского района, Усть-Катава и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — написала Сударенко на своей странице в «ВКонтакте».

Сударенко также поблагодарила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Благодаря ей челябинцы были оперативно включены в список на обмен. Сударенко выразила надежду, что остальные российские военные, находящиеся в плену, также вернутся к своим близким.

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Четырех военнослужащих из Челябинской области вернули из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в социальных сетях. «Поздно вечером получила замечательную новость — четверо наших земляков из Ашинского района, Усть-Катава и Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию. Уже связались с родными и сообщили им радостную новость! Совсем скоро после реабилитации ребята вернутся домой к своим семьям», — написала Сударенко на своей странице в «ВКонтакте». Сударенко также поблагодарила омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Благодаря ей челябинцы были оперативно включены в список на обмен. Сударенко выразила надежду, что остальные российские военные, находящиеся в плену, также вернутся к своим близким.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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