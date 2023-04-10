Екатеринбурженки устроили драку в детском саду

В детском саду №133 в Екатеринбурге подрались две горожанки, дети которых, предположительно, поссорились. Соответствующую информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Произошла драка между двумя женщинами, у которых, по предварительной информации, зафиксированы незначительные травмы. Повреждены вещи, сотрудники разбираются в произошедшем», — рассказал собеседник агентства.
Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Предположительно, конфликт начался из-за ссоры детей.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции», — сообщили в ведомстве, пообещав принять решение после проведения проверки. Заведующая детским садом Елена Ермакова в разговоре с корреспондентом не стала комментировать произошедшее.
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