Екатеринбурженки устроили драку в детском саду

11 апреля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Информацию о драке проверяет полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU В детском саду №133 в Екатеринбурге подрались две горожанки, дети которых, предположительно, поссорились. Соответствующую информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Произошла драка между двумя женщинами, у которых, по предварительной информации, зафиксированы незначительные травмы. Повреждены вещи, сотрудники разбираются в произошедшем», — рассказал собеседник агентства. Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Предположительно, конфликт начался из-за ссоры детей. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции», — сообщили в ведомстве, пообещав принять решение после проведения проверки. Заведующая детским садом Елена Ермакова в разговоре с корреспондентом не стала комментировать произошедшее.

В детском саду №133 в Екатеринбурге подрались две горожанки, дети которых, предположительно, поссорились. Соответствующую информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Произошла драка между двумя женщинами, у которых, по предварительной информации, зафиксированы незначительные травмы. Повреждены вещи, сотрудники разбираются в произошедшем», — рассказал собеседник агентства. Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Предположительно, конфликт начался из-за ссоры детей. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции», — сообщили в ведомстве, пообещав принять решение после проведения проверки. Заведующая детским садом Елена Ермакова в разговоре с корреспондентом не стала комментировать произошедшее.