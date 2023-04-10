10 апреля 2023

Екатеринбурженки устроили драку в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник УНК ГУ МВД по Пермскому краю., полковник полиции
Информацию о драке проверяет полиция Фото:

В детском саду №133 в Екатеринбурге подрались две горожанки, дети которых, предположительно, поссорились. Соответствующую информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Произошла драка между двумя женщинами, у которых, по предварительной информации, зафиксированы незначительные травмы. Повреждены вещи, сотрудники разбираются в произошедшем», — рассказал собеседник агентства.

Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Предположительно, конфликт начался из-за ссоры детей.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции», — сообщили в ведомстве, пообещав принять решение после проведения проверки. Заведующая детским садом Елена Ермакова в разговоре с корреспондентом не стала комментировать произошедшее.

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В детском саду №133 в Екатеринбурге подрались две горожанки, дети которых, предположительно, поссорились. Соответствующую информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Произошла драка между двумя женщинами, у которых, по предварительной информации, зафиксированы незначительные травмы. Повреждены вещи, сотрудники разбираются в произошедшем», — рассказал собеседник агентства. Что стало причиной драки, достоверно неизвестно. Предположительно, конфликт начался из-за ссоры детей. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции», — сообщили в ведомстве, пообещав принять решение после проведения проверки. Заведующая детским садом Елена Ермакова в разговоре с корреспондентом не стала комментировать произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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