Нейросеть предложила свой вариант решения конфликта на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Нейросеть ChatGPT написала письмо президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив мирное решение конфликта на Украине. Послание было написано от лица канцлера Германии Олафа Шольца.

«Нейросеть ChatGPT сгенерировала два письма, которые канцлер Олаф Шольц мог бы написать президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, чтобы убедить их в прекращении огня и начале мирных переговоров», — сообщает обозреватель немецкого издания Berliner Zeitung Хартмут Гизельманн.

В письме Путину бот упомянул, что ФРГ признает интересы России в сфере безопасности. Он отметил, что конструктивное взаимодействие поможет начать процесс мирных переговоров по Украине. Данный шаг поможет решить экономические и политические проблемы, которые есть между Германией и Россией, заключила нейросеть.

Мирный план ChatGPT по Украине включил в себя отвод войск на первоначальные позиции. Также нейросеть предложила создать демилитаризованную зону вдоль нынешней линии фронта, которую будут контролировать международные миротворческие силы. В завершении ChatGPT предложил закрепить защиту прав русскоязычного населения.

Нейросеть ChatGPT стала набирать популярность в конце осени 2022 года. Она собирает всю информацию из интернета и генерирует собственный текст. Проект принадлежит компании ChatGPT, основателем которой является Илон Маск.