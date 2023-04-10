Житель Дагестана грозил сжечь букмекерскую контору в Тюмени

11 апреля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Во время разбойного нападения мужчина угрожал кассиру букмекерской конторы поджогом Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель республики Дагестан во время разбойного нападения облил бензином помещение букмекерской конторы в Тюмени и грозил его поджечь. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что мужчина также угрожал сотруднице организации предметом, похожим на пистолет. «По версии следствия, утром 31.12.2022 обвиняемый в маске черного цвета, находясь в помещении букмекерской конторы в Тюмени, угрожая кассиру применением насилия, потребовал передачи денежных средств из кассы. В подтверждение своих намерений мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью стены и пол и угрожал поджечь помещение. Также он направил на кассира предмет, похожий на пистолет», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что сотрудница букмекерской конторы не стала оказывать сопротивление и спряталась в подсобном помещении. Спустя некоторое время нападавший скрылся с места происшествия. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Житель республики Дагестан во время разбойного нападения облил бензином помещение букмекерской конторы в Тюмени и грозил его поджечь. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что мужчина также угрожал сотруднице организации предметом, похожим на пистолет. «По версии следствия, утром 31.12.2022 обвиняемый в маске черного цвета, находясь в помещении букмекерской конторы в Тюмени, угрожая кассиру применением насилия, потребовал передачи денежных средств из кассы. В подтверждение своих намерений мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью стены и пол и угрожал поджечь помещение. Также он направил на кассира предмет, похожий на пистолет», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что сотрудница букмекерской конторы не стала оказывать сопротивление и спряталась в подсобном помещении. Спустя некоторое время нападавший скрылся с места происшествия. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.