В Кремле высказались о поставке Египтом ракет России

Песков: сообщения о поставках египетских ракет в Россию звучат как очередные «утки»
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Дмитрий Песков назвал очередной «уткой» сообщение о египетских ракетах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сообщения о том, что Египет якобы собирается поставлять России ракеты, не похожи на правду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что такие сообщения звучат как очередные «утки».

«Это похоже на очередные „утки“, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

Ранее появились сообщения о том, что Египет собирается поставить России десятки тысяч ракет. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на разведку США, передает телеканал 360.

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Сообщения о том, что Египет якобы собирается поставлять России ракеты, не похожи на правду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что такие сообщения звучат как очередные «утки». «Это похоже на очередные „утки“, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Ранее появились сообщения о том, что Египет собирается поставить России десятки тысяч ракет. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на разведку США, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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