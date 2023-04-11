В Кремле высказались о поставке Египтом ракет России

Дмитрий Песков назвал очередной «уткой» сообщение о египетских ракетах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сообщения о том, что Египет якобы собирается поставлять России ракеты, не похожи на правду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что такие сообщения звучат как очередные «утки».
«Это похоже на очередные „утки“, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.
Ранее появились сообщения о том, что Египет собирается поставить России десятки тысяч ракет. Об этом сообщали американские СМИ со ссылкой на разведку США, передает телеканал 360.
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