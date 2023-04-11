В Пермский край прибыла исцеляющая святыня

12 апреля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Крестный ход «Святая Русь» прибывает в Октябрьский район Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По территории Пермского края проходит всероссийский крестный ход «Святая Русь». Паломники доставили в регион важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. В ближайшие выходные он прибудет в поселок Октябрьский, сообщают в местном храме. «Всероссийский крестный ход „Святая Русь“ прибудет в наш поселок и доставит великую святыню Годеновский крест! В нашем храме святыня будет пребывать с 15 апреля по 16 апреля. Приходите помолиться перед великой святыней», — сообщается на странице храма преподобного Сергия Радонежского поселка Октябрьский в соцсети «ВКонтакте». Ранее святыня побывала в Кунгуре, Осе, Чайковском, Краснокамске и других городах и селах Прикамья. По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Как отмечают в Пермской епархии РПЦ, для верующих всей страны изготовили более 10 копий креста, которые находятся в разных храмах. Оригинал же хранится в селе Годеново Ярославской области.

По территории Пермского края проходит всероссийский крестный ход «Святая Русь». Паломники доставили в регион важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. В ближайшие выходные он прибудет в поселок Октябрьский, сообщают в местном храме. «Всероссийский крестный ход „Святая Русь“ прибудет в наш поселок и доставит великую святыню Годеновский крест! В нашем храме святыня будет пребывать с 15 апреля по 16 апреля. Приходите помолиться перед великой святыней», — сообщается на странице храма преподобного Сергия Радонежского поселка Октябрьский в соцсети «ВКонтакте». Ранее святыня побывала в Кунгуре, Осе, Чайковском, Краснокамске и других городах и селах Прикамья. По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Как отмечают в Пермской епархии РПЦ, для верующих всей страны изготовили более 10 копий креста, которые находятся в разных храмах. Оригинал же хранится в селе Годеново Ярославской области.