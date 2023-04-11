11 апреля 2023

В Пермский край прибыла исцеляющая святыня

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Крестный ход к месту строительства Троицкого собора в праздник Святой Троицы. Сургут, крестный ход, тень креста, православие
Крестный ход «Святая Русь» прибывает в Октябрьский район Фото:

По территории Пермского края проходит всероссийский крестный ход «Святая Русь». Паломники доставили в регион важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. В ближайшие выходные он прибудет в поселок Октябрьский, сообщают в местном храме.

«Всероссийский крестный ход „Святая Русь“ прибудет в наш поселок и доставит великую святыню Годеновский крест! В нашем храме святыня будет пребывать с 15 апреля по 16 апреля. Приходите помолиться перед великой святыней», — сообщается на странице храма преподобного Сергия Радонежского поселка Октябрьский в соцсети «ВКонтакте».

Ранее святыня побывала в Кунгуре, Осе, Чайковском, Краснокамске и других городах и селах Прикамья. По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Как отмечают в Пермской епархии РПЦ, для верующих всей страны изготовили более 10 копий креста, которые находятся в разных храмах. Оригинал же хранится в селе Годеново Ярославской области.

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По территории Пермского края проходит всероссийский крестный ход «Святая Русь». Паломники доставили в регион важную для православных святыню, которой приписывают исцеляющие свойства — Годеновский крест. В ближайшие выходные он прибудет в поселок Октябрьский, сообщают в местном храме. «Всероссийский крестный ход „Святая Русь“ прибудет в наш поселок и доставит великую святыню Годеновский крест! В нашем храме святыня будет пребывать с 15 апреля по 16 апреля. Приходите помолиться перед великой святыней», — сообщается на странице храма преподобного Сергия Радонежского поселка Октябрьский в соцсети «ВКонтакте». Ранее святыня побывала в Кунгуре, Осе, Чайковском, Краснокамске и других городах и селах Прикамья. По преданию, Годеновский крест явился в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Православные верят в его исцеляющие от болезней свойства. Как отмечают в Пермской епархии РПЦ, для верующих всей страны изготовили более 10 копий креста, которые находятся в разных храмах. Оригинал же хранится в селе Годеново Ярославской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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