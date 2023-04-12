12 апреля 2023

Politico: власти США не замечали утечку документов Пентагона несколько месяцев

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США нуждаются в повышении качества мониторинга форумов на предмет утечек, сообщают СМИ Фото:

Из-за отсутствия должного мониторинга онлайн-форумов и прочих ресурсов власти США не смогли вовремя обнаружить опубликованные секретные материалы Пентагона. Изначально документы появились на популярной платформе для геймеров Discord, а уже затем они распространились в Twitter и Telegram. Об этом сообщает издание Politico.

«Изображения секретных документов Пентагона были размещены на популярном веб-сайте обмена сообщениями Discord еще в январе. Но, похоже, они привлекли внимание правительства США только тогда, когда о них впервые сообщили в СМИ в начале апреля», — говорится в материале издания.

Автор добавил, что столь медленная реакция управляющих органов может говорить о слабых местах в сборе разведданных в США. Причина столь позднего обнаружения также может скрываться в слабом мониторинге американскими правительственными учреждениями различных форумов и соцсетей, заключили в материале.

Ранее стало известно об утекших в соцсети секретных разведданных США. Там считают, что источниками утечки могли стать ЦРУ или Агентство национальной безопасности. Власти Украины начали сомневаться в искренности поддержки со стороны Белого дома, так как данные секретных материалов говорят о достаточно пессимистических взглядах США на потенциал Украины добиться своих целей в конфликте с РФ, передает Nation News. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в утечке документов может быть виновен действующий президент США Джо Байден, сообщает Life.

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Из-за отсутствия должного мониторинга онлайн-форумов и прочих ресурсов власти США не смогли вовремя обнаружить опубликованные секретные материалы Пентагона. Изначально документы появились на популярной платформе для геймеров Discord, а уже затем они распространились в Twitter и Telegram. Об этом сообщает издание Politico. «Изображения секретных документов Пентагона были размещены на популярном веб-сайте обмена сообщениями Discord еще в январе. Но, похоже, они привлекли внимание правительства США только тогда, когда о них впервые сообщили в СМИ в начале апреля», — говорится в материале издания. Автор добавил, что столь медленная реакция управляющих органов может говорить о слабых местах в сборе разведданных в США. Причина столь позднего обнаружения также может скрываться в слабом мониторинге американскими правительственными учреждениями различных форумов и соцсетей, заключили в материале. Ранее стало известно об утекших в соцсети секретных разведданных США. Там считают, что источниками утечки могли стать ЦРУ или Агентство национальной безопасности. Власти Украины начали сомневаться в искренности поддержки со стороны Белого дома, так как данные секретных материалов говорят о достаточно пессимистических взглядах США на потенциал Украины добиться своих целей в конфликте с РФ, передает Nation News. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в утечке документов может быть виновен действующий президент США Джо Байден, сообщает Life.
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Ссылки по теме
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