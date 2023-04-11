Fox News указал на виновника утечки данных Пентагона

Fox News: источник утечки документов Пентагона находится в ЦРУ

12 апреля 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Утечка данных могла произойти за пределами Пентагона, считает Fox News Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает американский информационный канал. «К этой разведывательной информации нелегко получить доступ сотрудникам Пентагона. Вероятно, что утечка могла произойти за его пределами. Эта информация также может находиться в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности», — передает телеканал Fox News. Телеканал указывает, что большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Их получателями могут быть до 5 тысяч человек. При этом некоторые документы не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США и круг их получателей меньше, сообщает телеканал. Уточняется, что Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств, поэтому источником утечки мог стать представитель более узкой группы, относящейся к одной из американских разведывательных организаций, считает Fox News. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, касающиеся, предположительно, состояния ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает американский информационный канал. «К этой разведывательной информации нелегко получить доступ сотрудникам Пентагона. Вероятно, что утечка могла произойти за его пределами. Эта информация также может находиться в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности», — передает телеканал Fox News. Телеканал указывает, что большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Их получателями могут быть до 5 тысяч человек. При этом некоторые документы не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США и круг их получателей меньше, сообщает телеканал. Уточняется, что Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств, поэтому источником утечки мог стать представитель более узкой группы, относящейся к одной из американских разведывательных организаций, считает Fox News. Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, касающиеся, предположительно, состояния ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине.