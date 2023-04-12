12 апреля 2023

Курганцы жалуются, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
Курганцы обеспокоены как будут добираться на кладбище в Родительский день Фото:

Курганцы недовольны, что накануне Родительского дня (25 апреля) им сложно доехать до кладбища. Об этом написал житель города в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация города, прошу вас проинформировать, на чем сейчас людям добираться до Зайковского кладбища? Скоро Родительский день, хочется разобраться, как быть. Такси сейчас стоит очень дорого», — поделился в группе «Черный список|Курган» Александр Бурцев.

По данным из реестра муниципальных перевозок, маршрут №32 до Зайковского кладбища отменен постановлением администрации города. Однако одна из подписчиц написала в комментариях, что автобус ходит. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Под постом ответили, что запрос направлен в профильный департамент и информация ожидается в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию города запустить автобусы до Зайковского кладбища. На то, что автобусы не ездят по маршрутам №22 и №32 пожаловались местные жители в социальных сетях.

Обновлено 18:25

«Сейчас количество заездов до Зайковского кладбища увеличено. На Родительский день будет дополнительно организовано движение автобусов до кладбищ в Зайково, Рябково, Глинках и Чистопрудном», — сообщили в администрации.

В пресс-службе мэрии также уточнили время отправления автобусов на Зайковское кладбище. С остановки «Вокзал»: 07:47,09:15,11:39,13:09,15:31. С остановки «Зайковское кладбище»: 08:33,09:57,12:23,13:56 16:13.

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Курганцы недовольны, что накануне Родительского дня (25 апреля) им сложно доехать до кладбища. Об этом написал житель города в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемая администрация города, прошу вас проинформировать, на чем сейчас людям добираться до Зайковского кладбища? Скоро Родительский день, хочется разобраться, как быть. Такси сейчас стоит очень дорого», — поделился в группе «Черный список|Курган» Александр Бурцев. По данным из реестра муниципальных перевозок, маршрут №32 до Зайковского кладбища отменен постановлением администрации города. Однако одна из подписчиц написала в комментариях, что автобус ходит. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Под постом ответили, что запрос направлен в профильный департамент и информация ожидается в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию города запустить автобусы до Зайковского кладбища. На то, что автобусы не ездят по маршрутам №22 и №32 пожаловались местные жители в социальных сетях. Обновлено 18:25 «Сейчас количество заездов до Зайковского кладбища увеличено. На Родительский день будет дополнительно организовано движение автобусов до кладбищ в Зайково, Рябково, Глинках и Чистопрудном», — сообщили в администрации. В пресс-службе мэрии также уточнили время отправления автобусов на Зайковское кладбище. С остановки «Вокзал»: 07:47,09:15,11:39,13:09,15:31. С остановки «Зайковское кладбище»: 08:33,09:57,12:23,13:56 16:13.
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