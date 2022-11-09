09 ноября 2022

Прокуратура заставила мэрию Кургана запустить автобусы до кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус
Местные жители не могли добраться до Зайковского кладбища на автобусе (архивное фото) Фото:

Прокуратура Курганской области обязала мэрию Кургана запустить автобусы до Зайковского кладбища. Об этом URA.RU сообщили представители прокуратуры.

«Установлено, что транспортное обслуживание на маршрутах № 22 „ул.Криволапова — ТЛЦ ‚Ярмарка на Омской‘ — Продбаза“, № 32 „1 мкр. — Зайковское кладбище“ длительное время надлежащим образом не организовано, организации — перевозчики по указанным маршрутам деятельность по перевозке пассажиров и багажа не осуществляют», — рассказали в прокуратуре.

На то, что автобусы не ездят по маршрутам №22 и №32 пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте». После проверки жалобы курганцев прокуратура подала иск против мэрии Кургана. Иск прокуратуры был полностью удовлетворен. Администрация города Кургана должна наладить работу автобусов на маршрутах №22 и №32.

Ранее URA.RU писало, что курганская мэрия добавила автобусы на некоторых маршрутах города. На 7 автобусов увеличат количество транспорта по маршруту №20 и сохранят число автобусов на маршруте №26.

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Прокуратура Курганской области обязала мэрию Кургана запустить автобусы до Зайковского кладбища. Об этом URA.RU сообщили представители прокуратуры. «Установлено, что транспортное обслуживание на маршрутах № 22 „ул.Криволапова — ТЛЦ ‚Ярмарка на Омской‘ — Продбаза“, № 32 „1 мкр. — Зайковское кладбище“ длительное время надлежащим образом не организовано, организации — перевозчики по указанным маршрутам деятельность по перевозке пассажиров и багажа не осуществляют», — рассказали в прокуратуре. На то, что автобусы не ездят по маршрутам №22 и №32 пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте». После проверки жалобы курганцев прокуратура подала иск против мэрии Кургана. Иск прокуратуры был полностью удовлетворен. Администрация города Кургана должна наладить работу автобусов на маршрутах №22 и №32. Ранее URA.RU писало, что курганская мэрия добавила автобусы на некоторых маршрутах города. На 7 автобусов увеличат количество транспорта по маршруту №20 и сохранят число автобусов на маршруте №26.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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