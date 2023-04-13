NDP: Россия довела НАТО до предсмертного состояния

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Планы НАТО на проведение учений является «маркетинговой уловкой», написали в NDP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия, в ходе своей спецоперации, «развеяла мифы о непобедимости» НАТО, доведя альянс до состояния «развала». Об этом написали в издании Niezalezny Dziennik Polityczny.

«Благодаря спецоперации Россия развеяла миф о непобедимости Запада. <…> Все намерения США и стран НАТО провести учения не более чем политические маркетинговые уловки для манипуляции, пропаганды, лжи, рекламы или уловок для снизить напряженность в Альянсе», — написали в издании.

Планы Североатлантического альянса на проведение учений материале назвали «последними посмертными судорогами». Также в статье отметили, что НАТО почти не имеет гарантий для защиты своих союзников.

Ранее стало известно, что НАТО проведет самые крупные учения за всю свою историю. По данным Минобороны Германии, мероприятия запланированы на июнь этого года, передает «Ридус». Учения будут включать массированное развертывание самолетов Нацгвардии США, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Россия, в ходе своей спецоперации, «развеяла мифы о непобедимости» НАТО, доведя альянс до состояния «развала». Об этом написали в издании Niezalezny Dziennik Polityczny. «Благодаря спецоперации Россия развеяла миф о непобедимости Запада. <…> Все намерения США и стран НАТО провести учения не более чем политические маркетинговые уловки для манипуляции, пропаганды, лжи, рекламы или уловок для снизить напряженность в Альянсе», — написали в издании. Планы Североатлантического альянса на проведение учений материале назвали «последними посмертными судорогами». Также в статье отметили, что НАТО почти не имеет гарантий для защиты своих союзников. Ранее стало известно, что НАТО проведет самые крупные учения за всю свою историю. По данным Минобороны Германии, мероприятия запланированы на июнь этого года, передает «Ридус». Учения будут включать массированное развертывание самолетов Нацгвардии США, пишет «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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