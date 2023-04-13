Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе Петербурга, рискует получить до семи лет тюрьмы

Девятикласснику, выстрелившему в четверых учеников из пневматического пистолета в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу.
«Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9 класса по признакам преступления, предусмотренного статьей „хулиганство“ (по которой может грозить наказание сроком до семи лет лишения свободы — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.
Ранее стало известно о том, что 16-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета по четырем ученикам. Сам школьник сказал, что хотел просто пошутить, пишет MK.RU. Отец мальчика заявил, что не знает, откуда у подростка взялось оружие. Также он охарактеризовал сына, как спокойного ребенка, передают «Невские новости».
Девятикласснику, выстрелившему в четверых учеников из пневматического пистолета в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Петербургу. «Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9 класса по признакам преступления, предусмотренного статьей „хулиганство“ (по которой может грозить наказание сроком до семи лет лишения свободы — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. Ранее стало известно о том, что 16-летний подросток выстрелил из пневматического пистолета по четырем ученикам. Сам школьник сказал, что хотел просто пошутить, пишет MK.RU. Отец мальчика заявил, что не знает, откуда у подростка взялось оружие. Также он охарактеризовал сына, как спокойного ребенка, передают «Невские новости».