В Перми расследуют дело о фальшивых подписях владельцев квартир

В Перми полиция расследует уголовное дело, возбужденное после выявления факта подделки подписей собственников жилья в многоквартирном доме. Этот факт в ходе проверки выявила прокуратура Орджоникидзевского района города.
«Управляющая компания предоставила в ИГЖН края протокол собрания собственников помещений в целях внесения сведений о ней как об организации, осуществляющей управление домом. Вместе с тем общее собрание собственников в доме по ул. Генерала Черняховского не проводилось. Подписи собственников, председателя, секретаря и представителя органа местного самоуправления являются поддельными. Органами полиции возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.
Дело возбуждено по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Прокуратура проконтролирует производство предварительного расследования.
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