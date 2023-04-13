В Перми расследуют дело о фальшивых подписях владельцев квартир

В Перми после подделки подписей собственников жилья возбудили уголовное дело

Дело было возбуждено после прокурорской проверки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми полиция расследует уголовное дело, возбужденное после выявления факта подделки подписей собственников жилья в многоквартирном доме. Этот факт в ходе проверки выявила прокуратура Орджоникидзевского района города.

«Управляющая компания предоставила в ИГЖН края протокол собрания собственников помещений в целях внесения сведений о ней как об организации, осуществляющей управление домом. Вместе с тем общее собрание собственников в доме по ул. Генерала Черняховского не проводилось. Подписи собственников, председателя, секретаря и представителя органа местного самоуправления являются поддельными. Органами полиции возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Дело возбуждено по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Прокуратура проконтролирует производство предварительного расследования.