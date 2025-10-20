В Перми ФНС подала девять исков к экс-губернатору Никите Белых
Иски налогового органа к Никите Белых рассмотрит Свердловский районный суд Перми
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Перми межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) подала девять исков к бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Налоговый орган добивается от Белых возмещения недоимок по налогам на сотни тысяч рублей. Исковые заявления начал рассматривать Свердловский районный суд 20 октября.
«Девять исков от межрайонной инспекции ФНС №21 России по Пермскому краю зарегистрированы 22 — 26 сентября 2025 года. Заседания назначены в Свердловской районном суде Перми на октябрь—ноябрь. Налоговый орган требует возместить недоимку, которую вместе с пени оценивает в 216,1 тыс. рублей. Недоимка по транспортному налогу и налогу на имущество за 2019 и 2020 год вместе с пени составляет 57,3 тыс. рублей», — пишет «РБК Пермь». Сейчас судебными приставами открыто шесть исполнительных производств в отношении Белых. Самый большой долг экс-губернатора — 46,6 млн рублей — неоплаченный уголовный штраф по приговору о взятке, полученной им в 2016 году.
Ранее URA.RU писало, что Белых намерен судиться с Минфином России. Экс-глава Кировской области требует от государства выплатить ему компенсацию за необоснованное преследование по другому уголовному делу — о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Иски Белых также будут рассмотрены Свердловским районный судом Перми.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!