В Перми ФНС подала девять исков к экс-губернатору Никите Белых

В Перми межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) подала девять исков к бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Налоговый орган добивается от Белых возмещения недоимок по налогам на сотни тысяч рублей. Исковые заявления начал рассматривать Свердловский районный суд 20 октября.

«Девять исков от межрайонной инспекции ФНС №21 России по Пермскому краю зарегистрированы 22 — 26 сентября 2025 года. Заседания назначены в Свердловской районном суде Перми на октябрь—ноябрь. Налоговый орган требует возместить недоимку, которую вместе с пени оценивает в 216,1 тыс. рублей. Недоимка по транспортному налогу и налогу на имущество за 2019 и 2020 год вместе с пени составляет 57,3 тыс. рублей», — пишет «РБК Пермь». Сейчас судебными приставами открыто шесть исполнительных производств в отношении Белых. Самый большой долг экс-губернатора — 46,6 млн рублей — неоплаченный уголовный штраф по приговору о взятке, полученной им в 2016 году.