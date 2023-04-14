В Госдуме объяснили, почему в России снижается рождаемость

Депутат Госдумы Буцкая: в РФ снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х

14 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России есть и совершенствуются программы, которые стимулируют к созданию семей с несколькими детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России снижается рождаемость, так как сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда была демографическая яма. Об этом URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. «Да, рождаемость падает. На то есть объективные причины. Как раз то самое поколение 90-х, которых родилось мало, а по своему возрасту они сейчас в активно-репродуктивном возрасте. Их становится с каждым годом меньше, потому что их рождалось тогда меньше», — сказала Татьяна Буцкая. При этом, как отметила политик, в России есть и совершенствуются программы, которые стимулируют к созданию семей с несколькими детьми. «Здесь нам есть над чем работать. Поддержка рождения сейчас, особенно второго ребенка, выходит снова на первый план. У нас есть разные программы поддержки. Кстати говоря, программа материнского капитала, которая нам дала около 2,5 миллионов детишек», — уточнила собеседница агентства. Ранее эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник опубликовали исследование, согласно которому, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тысяч мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии к 2100 году цифра будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 миллиона человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России снижается рождаемость, так как сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы, когда была демографическая яма. Об этом URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ «Время рожать» Татьяна Буцкая. «Да, рождаемость падает. На то есть объективные причины. Как раз то самое поколение 90-х, которых родилось мало, а по своему возрасту они сейчас в активно-репродуктивном возрасте. Их становится с каждым годом меньше, потому что их рождалось тогда меньше», — сказала Татьяна Буцкая. При этом, как отметила политик, в России есть и совершенствуются программы, которые стимулируют к созданию семей с несколькими детьми. «Здесь нам есть над чем работать. Поддержка рождения сейчас, особенно второго ребенка, выходит снова на первый план. У нас есть разные программы поддержки. Кстати говоря, программа материнского капитала, которая нам дала около 2,5 миллионов детишек», — уточнила собеседница агентства. Ранее эксперты Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник опубликовали исследование, согласно которому, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, Россия должна привлекать в среднем по 390 тысяч мигрантов ежегодно на протяжении 80 лет. При негативном сценарии к 2100 году цифра будет в два раза ниже, чем сейчас, — 67,4 миллиона человек.