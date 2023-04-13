В Пентагоне отказались комментировать утечку данных по ВСУ из-за последствий для США

В Пентагоне США не будут комментировать информацию об утечке секретных данных по спецоперации РФ на Украине из-за последствий для национальной безопасности Америки. С таким заявлением выступил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
«Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований», — сообщил Райдер во время брифинга, трансляция которого велась в социальной сети Twitter. Он также добавил, что Пентагон знает о возможном подозреваемом, о котором пишут СМИ.
Об утечке данных о состоянии ВСУ стало известно в апреле 2023 года. Пентагон начал расследование. Известно, что в документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск. ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов.
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