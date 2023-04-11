NBC: секретные документы Пентагона раскрыли нападения Украины на Подмосковье и Минск

11 апреля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Беспилотником был атакован объект в Подмосковье Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина атаковала российский самолет в Беларуси, а через несколько дней направила беспилотники на газовый объект в Подмосковье. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, которые оказались в сети. «В одном документе, помеченном как „Совершенно секретно“, отмечаются две отдельные атаки, предположительно, организованные Киевом. Они, по-видимому, минимально повредили две российские цели за пределами Украины: военный аэродром под Минском, Беларусь, и газокомпрессорную станцию в Подмосковье», — пишет NBC News. Ранее украинские агенты попытались подорвать самолета А-50 на аэродроме Мачулищи (поселок в Беларуси). Позже беспилотник ВСУ упал в Коломенском районе рядом с объектом «Газпрома». Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, в которых сообщается о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне и поддерживать ВСУ в весеннем контрнаступлении на Крым.

Украина атаковала российский самолет в Беларуси, а через несколько дней направила беспилотники на газовый объект в Подмосковье. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, которые оказались в сети. «В одном документе, помеченном как „Совершенно секретно“, отмечаются две отдельные атаки, предположительно, организованные Киевом. Они, по-видимому, минимально повредили две российские цели за пределами Украины: военный аэродром под Минском, Беларусь, и газокомпрессорную станцию в Подмосковье», — пишет NBC News. Ранее украинские агенты попытались подорвать самолета А-50 на аэродроме Мачулищи (поселок в Беларуси). Позже беспилотник ВСУ упал в Коломенском районе рядом с объектом «Газпрома». Ранее в соцсети утекли секретные данные Пентагона, в которых сообщается о состоянии ВСУ. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что утечка данных не повлияла на планы Штатов оказывать помощь Украине. Уточнялось, что США будут и дальше оказывать финансовую помощь украинской стороне и поддерживать ВСУ в весеннем контрнаступлении на Крым.