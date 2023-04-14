Юрист назвал способы быстро переоформить недвижимость на супруга

Самым эффективным способом переоформить квартиру на супруга является договор дарения. Об этом и о других способах рассказал юрист Вадим Ткаченко.
«Популярный способ — договор дарения. Сначала нужно составить сам договор — самостоятельно, с помощью юриста или нотариуса. Для этого понадобятся паспорта сторон и выписка из ЕГРН. К договору должен быть составлен акт о приеме помещения», — рассказал Ткаченко в беседе с «Прайм». Договор дарения, уточняет эксперт, является самым простым, потому что исключает любые налоговые обязательства.
Кроме того, для любых из способов необходимы правоустанавливающие документы, регистрация в Росреестре, квитанция об уплате госпошлины в размере двух тысяч рублей. Регистрация договора купли-продажи займет до двух недель. Если же документы в электронном виде подавал нотариус, срок уменьшится до пяти дней.
Другим эффективным способом переоформить квартиру эксперт назвал договор ренты. Он отметил, что при выборе этого способа необходимо обратиться к юристу, чтобы не стать жертвой мошенников.
При совершении процедуры мены необходимо подать заявление о переходе права собственности и к нему приложить документы: паспорта сторон, три экземпляра договора мены и согласие супругов. Если же долями владеют и дети, то будет необходимо согласие органов опеки.
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