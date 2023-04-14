Медведев предсказал будущее Польши в случае войны НАТО с РФ

14 апреля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о прекращении существования Польши в случае столкновения НАТО и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша перестанет существовать как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром в случае полномасштабной войны», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление политик опубликовал в twitter-аккаунте. Также в посте он осудил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за заявление о том, что Киев имеет право наносить удары по российским территориям. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Польше грозит четвертый раздел, если она продолжить враждовать с Россией. Так он отреагировал на объявление РФ спонсором терроризма с польской стороны.

Польша перестанет существовать как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром в случае полномасштабной войны», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление политик опубликовал в twitter-аккаунте. Также в посте он осудил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за заявление о том, что Киев имеет право наносить удары по российским территориям. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Польше грозит четвертый раздел, если она продолжить враждовать с Россией. Так он отреагировал на объявление РФ спонсором терроризма с польской стороны.