Медведев предсказал будущее Польши в случае войны НАТО с РФ

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о прекращении существования Польши в случае столкновения НАТО и РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша перестанет существовать как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром в случае полномасштабной войны», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление политик опубликовал в twitter-аккаунте. Также в посте он осудил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за заявление о том, что Киев имеет право наносить удары по российским территориям.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Польше грозит четвертый раздел, если она продолжить враждовать с Россией. Так он отреагировал на объявление РФ спонсором терроризма с польской стороны.

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Польша перестанет существовать как страна в случае полномасштабной войны НАТО с Россией. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром в случае полномасштабной войны», — сказал Дмитрий Медведев. Свое заявление политик опубликовал в twitter-аккаунте. Также в посте он осудил польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за заявление о том, что Киев имеет право наносить удары по российским территориям. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Польше грозит четвертый раздел, если она продолжить враждовать с Россией. Так он отреагировал на объявление РФ спонсором терроризма с польской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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