Текслер предложил правительству РФ стимулировать россиян на долгосрочные сбережения. Фото

14 апреля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

На совещании в Москве Алексей Текслер озвучил ряд инициатив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер 14 апреля на заседании в Москве, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложил стимулировать долгосрочные сбережения граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Важно расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. В том числе необходимо увеличивать объемы долгосрочных сбережений граждан, стимулируя их инвестирование в реальный сектор. Мы все достойно прошли через непростой 2022 год. Хотел бы поблагодарить за грамотные решения президента, правительства, все ветви власти, федеральные и региональные, а также центробанк», — отметил Текслер на совместной коллеги Минфина и Минэкономразвития РФ. Челябинский губернатор озвучил пакет предложений, представляя инициативы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которой руководит. Среди прозвучавших предложений — развитие программы инвестиционных кредитов, реализация программы опережающего инфраструктурного развития, на которую в 2023 году выделено 180 млрд рублей. По мнению главы региона, государству следует расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. Банк России Текслер призвал вернуться к вопросу фондирования Банком России ставки под инвестиционные проекты. По блоку инициатив, затрагивающих направление реструктуризации бюджетных кредитов, глава региона предложил учитывать при этом расходы регионов, связанные с проведением спецоперации. Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера, за совместную работу. Премьер-министр отметил, что общие усилия помогли добиться устойчивости российской экономики. В заседании совместной коллегии минфина и минэкономразвития РФ принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский губернатор Алексей Текслер 14 апреля на заседании в Москве, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложил стимулировать долгосрочные сбережения граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Важно расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. В том числе необходимо увеличивать объемы долгосрочных сбережений граждан, стимулируя их инвестирование в реальный сектор. Мы все достойно прошли через непростой 2022 год. Хотел бы поблагодарить за грамотные решения президента, правительства, все ветви власти, федеральные и региональные, а также центробанк», — отметил Текслер на совместной коллеги Минфина и Минэкономразвития РФ. Челябинский губернатор озвучил пакет предложений, представляя инициативы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которой руководит. Среди прозвучавших предложений — развитие программы инвестиционных кредитов, реализация программы опережающего инфраструктурного развития, на которую в 2023 году выделено 180 млрд рублей. По мнению главы региона, государству следует расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. Банк России Текслер призвал вернуться к вопросу фондирования Банком России ставки под инвестиционные проекты. По блоку инициатив, затрагивающих направление реструктуризации бюджетных кредитов, глава региона предложил учитывать при этом расходы регионов, связанные с проведением спецоперации. Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера, за совместную работу. Премьер-министр отметил, что общие усилия помогли добиться устойчивости российской экономики.