Текслер предложил правительству РФ стимулировать россиян на долгосрочные сбережения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
На совещании в Москве Алексей Текслер озвучил ряд инициатив Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер 14 апреля на заседании в Москве, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложил стимулировать долгосрочные сбережения граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Важно расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. В том числе необходимо увеличивать объемы долгосрочных сбережений граждан, стимулируя их инвестирование в реальный сектор. Мы все достойно прошли через непростой 2022 год. Хотел бы поблагодарить за грамотные решения президента, правительства, все ветви власти, федеральные и региональные, а также центробанк», — отметил Текслер на совместной коллеги Минфина и Минэкономразвития РФ.

Челябинский губернатор озвучил пакет предложений, представляя инициативы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которой руководит. Среди прозвучавших предложений — развитие программы инвестиционных кредитов, реализация программы опережающего инфраструктурного развития, на которую в 2023 году выделено 180 млрд рублей.

По мнению главы региона, государству следует расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. Банк России Текслер призвал вернуться к вопросу фондирования Банком России ставки под инвестиционные проекты. По блоку инициатив, затрагивающих направление реструктуризации бюджетных кредитов, глава региона предложил учитывать при этом расходы регионов, связанные с проведением спецоперации.

Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера, за совместную работу. Премьер-министр отметил, что общие усилия помогли добиться устойчивости российской экономики.

В заседании совместной коллегии минфина и минэкономразвития РФ принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер
В заседании совместной коллегии минфина и минэкономразвития РФ принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Челябинский губернатор Алексей Текслер 14 апреля на заседании в Москве, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предложил стимулировать долгосрочные сбережения граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Важно расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. В том числе необходимо увеличивать объемы долгосрочных сбережений граждан, стимулируя их инвестирование в реальный сектор. Мы все достойно прошли через непростой 2022 год. Хотел бы поблагодарить за грамотные решения президента, правительства, все ветви власти, федеральные и региональные, а также центробанк», — отметил Текслер на совместной коллеги Минфина и Минэкономразвития РФ. Челябинский губернатор озвучил пакет предложений, представляя инициативы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которой руководит. Среди прозвучавших предложений — развитие программы инвестиционных кредитов, реализация программы опережающего инфраструктурного развития, на которую в 2023 году выделено 180 млрд рублей. По мнению главы региона, государству следует расширять набор инструментов для привлечения длинных денег. Банк России Текслер призвал вернуться к вопросу фондирования Банком России ставки под инвестиционные проекты. По блоку инициатив, затрагивающих направление реструктуризации бюджетных кредитов, глава региона предложил учитывать при этом расходы регионов, связанные с проведением спецоперации. Михаил Мишустин поблагодарил коллег, в том числе Алексея Текслера, за совместную работу. Премьер-министр отметил, что общие усилия помогли добиться устойчивости российской экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...