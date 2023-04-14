14 апреля 2023
13 апреля 2023

В Нижневартовске волонтеры ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик пропал 14 апреля (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 14-летний Мири Садыгов. Как сообщили волонтеры, он ушел из дома 14 апреля.

«Помогите установить местонахождение Мири Садыгова, 2009 г. р. 14.04.2023 года ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Строителей, и по настоящее время его местонахождение не известно», — указано в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 170 сантиметров. У него карие глаза, черные волосы и худощавое телосложение. Подросток был одет в белую куртку, темно-синие брюки, красные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал 14-летний Мири Садыгов. Как сообщили волонтеры, он ушел из дома 14 апреля. «Помогите установить местонахождение Мири Садыгова, 2009 г. р. 14.04.2023 года ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Строителей, и по настоящее время его местонахождение не известно», — указано в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 170 сантиметров. У него карие глаза, черные волосы и худощавое телосложение. Подросток был одет в белую куртку, темно-синие брюки, красные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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