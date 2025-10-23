В ХМАО экс-сотрудники ГИБДД пойдут под суд за кражу «красивых» госномеров

В Югорске двое экс-сотрудников ГИБДД предстанут перед судом за кражу государственных номеров у семи автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Начальник и старший инспектор регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции при постановке автомобилей на государственный учет совершали незаконные регистрационные действия. Вносили в договоры купли-продажи транспортных средств недостоверные сведения», — сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Экс-сотрудники присвоили несколько «красивых» госномеров, и теперь им грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ. Два эпизода по «превышению должностных полномочий» и один по статье «использование поддельного официального документа. Полицейские были уволены со службы, дело направлено в суд для рассмотрения.