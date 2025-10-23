Крупная сеть косметики закрыла магазин в торговом центре Сургута

Что откроется на месте магазина — еще неизвестно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU (архивное фото)

В торговом центре Сургута «Аура» закрылся магазин парфюмерии и косметики «Рив Гош». Теперь в городе работает только одна точка сети.

«Помещение на первом этаже, где располагался „Рив Гош“, — закрыто. В службе информации торгового центра сообщили, что магазин закрылся насовсем. Что откроется на его месте — пока что неизвестно», — передает корреспондент URA.RU.

Агентство попросило прокомментировать причину закрытия магазина в пресс-службе компании. Ответ ожидается.

