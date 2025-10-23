Логотип РИА URA.RU
В ХМАО студентов зовут на творческую подработку

23 октября 2025 в 15:32
Студентов приглашают на работу с гибким графиков

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО студентов приглашают работать актерами в квесте, аниматорами и барменами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Открывает подборку вакансия актера в квест. Работа подойдет студентам, увлекающимся театром и командными играми. Предлагаемая оплата — от 25 000 рублей, с возможностью совмещать с учебой или другой подработкой», — сказано в сообщении.

Также югорским студентам предлагают работу аниматором в детском центре, зарплата составит от 500 до 1500 рублей в час. Кроме того, подработать можно и барменом-кассиром, предлагаемая оплата — от 200 рублей в час.

