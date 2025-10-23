Губернатор ХМАО поддержал земляков на федеральной школе мэров
Кухарук поддержал земляков на школе мэров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал земляков на федеральной школе мэров. В программе обучения, которое реализуется ВШГУ Президентской академии, участвуют трое югорчан, сообщило правительство Югры.
«Именно муниципальные управленцы ближе всего находятся к реальным городским проблемам. От качества решения вопросов на местах зависит уровень жизнь в муниципалитетах Югры и всей страны», — передает слова Кухарука telegram-канал окружного правительства.
Первый модуль обучения посвящен национальным целям развития и современным технологиям управления. Главная цель программы — подготовить высококлассных муниципальных управленцев и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!