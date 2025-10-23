Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор ХМАО поддержал земляков на федеральной школе мэров

23 октября 2025 в 15:54
Кухарук поддержал земляков на школе мэров

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поддержал земляков на федеральной школе мэров. В программе обучения, которое реализуется ВШГУ Президентской академии, участвуют трое югорчан, сообщило правительство Югры.

«Именно муниципальные управленцы ближе всего находятся к реальным городским проблемам. От качества решения вопросов на местах зависит уровень жизнь в муниципалитетах Югры и всей страны», — передает слова Кухарука telegram-канал окружного правительства.

Первый модуль обучения посвящен национальным целям развития и современным технологиям управления. Главная цель программы — подготовить высококлассных муниципальных управленцев и внедрить новые успешные практики в муниципалитетах.

