14 апреля 2023

У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке отказали тормоза

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
Самолет ушел на второй круг, но приземлился благополучно Фото:

У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке в Шереметьево отказали тормоза. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Аэрофлот». Отказ тормозов четвертого колеса. Район аэродрома Москва (Шереметьево)», — сообщил Aviaincident. По данным telegram-канала, инцидент произошел 14 апреля в 16.59 по московскому времени. Экипаж доложил об отказе тормозов четвертого колеса. Воздушное судно ушло на второй круг. Посадка прошла в 17.17 благополучно.

Самолет А-320 выполнял рейс из Челябинска (Баландино) в Москву (Шереметьево). Эксплуатант — ПАО «Аэрофлот».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Челябинское авиапредприятие. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

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У самолета на рейсе «Челябинск—Москва» при посадке в Шереметьево отказали тормоза. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Аэрофлот». Отказ тормозов четвертого колеса. Район аэродрома Москва (Шереметьево)», — сообщил Aviaincident. По данным telegram-канала, инцидент произошел 14 апреля в 16.59 по московскому времени. Экипаж доложил об отказе тормозов четвертого колеса. Воздушное судно ушло на второй круг. Посадка прошла в 17.17 благополучно. Самолет А-320 выполнял рейс из Челябинска (Баландино) в Москву (Шереметьево). Эксплуатант — ПАО «Аэрофлот». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Челябинское авиапредприятие. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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