В Кургане пожарные спасли тяжелую технику в гараже от огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пожарные спасли от огня тяжелую технику в гаражном боксе на улице Голикова, 32. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Огнеборцы спасли из огня три тягача и шесть фур. На это потребовалось 40 минут, а спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать», — уточнили в ведомстве.

«Пожарные прибыли на место происшествия и увидели, что огнем охвачен автобус и производственное оборудование на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации техники из бокса и пресечению дальнейшего распространения огня. Всего в ликвидации пожара принимали участие 61 человек личного состава и 14 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.