14 апреля 2023

В Кургане сгорел гараж с тяжелой техникой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В Кургане пожарные спасли тяжелую технику в гараже от огня Фото:

В Кургане пожарные спасли от огня тяжелую технику в гаражном боксе на улице Голикова, 32. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Огнеборцы спасли из огня три тягача и шесть фур. На это потребовалось 40 минут, а спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать», — уточнили в ведомстве.

«Пожарные прибыли на место происшествия и увидели, что огнем охвачен автобус и производственное оборудование на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации техники из бокса и пресечению дальнейшего распространения огня. Всего в ликвидации пожара принимали участие 61 человек личного состава и 14 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В Кургане пожарные спасли от огня тяжелую технику в гараже
В Кургане пожарные спасли от огня тяжелую технику в гараже
Фото:

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В Кургане пожарные спасли от огня тяжелую технику в гаражном боксе на улице Голикова, 32. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Огнеборцы спасли из огня три тягача и шесть фур. На это потребовалось 40 минут, а спустя 20 минут пожар удалось ликвидировать», — уточнили в ведомстве. «Пожарные прибыли на место происшествия и увидели, что огнем охвачен автобус и производственное оборудование на площади 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации техники из бокса и пресечению дальнейшего распространения огня. Всего в ликвидации пожара принимали участие 61 человек личного состава и 14 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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