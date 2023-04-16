Ветеран разведки раскрыл 4 направления для наступления ВСУ

Ветеран разведки Клупов предупредил об отвлекающем маневре ВСУ с наступлением на Молдову и Беларусь

17 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина постарается втянуть Запад в конфликт с помощью Белоруссии, сказал Рустем Клупов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основным направлением для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет южное с целью захвата Крыма. Вторым по важности станет восточное, чтобы остановить продвижение войск РФ, а для отвлечения внимания ими могут быть использованы Молдавия и Беларусь. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Основное главное направление, конечно, будет на Юг. По оперативным расчетам, им хватит дойти до Азовского моря в лучшем случае. А на Крым силенок опять не останется. После того как они проведут наступательную операцию на южном направлении, им необходимо будет удерживать эту территорию, потому что наступит наше время проводить контрудары. Свои силы они израсходуют», — сказал Рустем Клупов. Также ВСУ могут начать наступать в сторону Артемовска (Бахмут), считает эксперт. «Восточное направление тоже возможно с целью остановить наше продвижение на Бахмутском и Авдеевском направлении. Это может создать угрозу Луганску. Они даже могут попробовать вклиниться на территорию РФ для воздействия на общественное мнение. Но это совершенно бессмысленные действия, потому что глубины операции они не достигнут, особенно на российском направлении», — отметил эксперт. Западное направление — наименее вероятное для наступления Украины, добавил ветеран разведки. «Если смотреть на Запад, куда наступать? На Молдову? Не исключено. Они тоже держат там оперативную группу в составе двух бригад против Приднестровья. Маловероятно, что они пойдут наступать на Запад только для того, чтобы замутить воду в Молдове. Опять же они развернут ее против себя», — объяснил Герой России. По его словам, попытка включить в конфликт Минск больше похоже на правду. «На Беларусь наступление выглядит более реально. Это приведет к эскалации конфликта. Что продлит какую-то жизнь для Украины в связи с тем, что так или иначе в войну начнут втягиваться приграничные государства. Польша и Прибалтика, допустим. Это направление для отвлекающих второстепенных ударов», — сообщил Клупов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основным направлением для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет южное с целью захвата Крыма. Вторым по важности станет восточное, чтобы остановить продвижение войск РФ, а для отвлечения внимания ими могут быть использованы Молдавия и Беларусь. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Основное главное направление, конечно, будет на Юг. По оперативным расчетам, им хватит дойти до Азовского моря в лучшем случае. А на Крым силенок опять не останется. После того как они проведут наступательную операцию на южном направлении, им необходимо будет удерживать эту территорию, потому что наступит наше время проводить контрудары. Свои силы они израсходуют», — сказал Рустем Клупов. Также ВСУ могут начать наступать в сторону Артемовска (Бахмут), считает эксперт. «Восточное направление тоже возможно с целью остановить наше продвижение на Бахмутском и Авдеевском направлении. Это может создать угрозу Луганску. Они даже могут попробовать вклиниться на территорию РФ для воздействия на общественное мнение. Но это совершенно бессмысленные действия, потому что глубины операции они не достигнут, особенно на российском направлении», — отметил эксперт. Западное направление — наименее вероятное для наступления Украины, добавил ветеран разведки. «Если смотреть на Запад, куда наступать? На Молдову? Не исключено. Они тоже держат там оперативную группу в составе двух бригад против Приднестровья. Маловероятно, что они пойдут наступать на Запад только для того, чтобы замутить воду в Молдове. Опять же они развернут ее против себя», — объяснил Герой России. По его словам, попытка включить в конфликт Минск больше похоже на правду. «На Беларусь наступление выглядит более реально. Это приведет к эскалации конфликта. Что продлит какую-то жизнь для Украины в связи с тем, что так или иначе в войну начнут втягиваться приграничные государства. Польша и Прибалтика, допустим. Это направление для отвлекающих второстепенных ударов», — сообщил Клупов.