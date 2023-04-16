Daily Mail: британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве

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Переселенцы из Украины в УФМС. Екатеринбург, паспорт украины, отпечатки пальцев
Беженцы из Украины злоупотребляют социальными услугами, отметили в Daily Mail Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Граждане Великобритании требуют ужесточить проверки биографических данных беженцев из Украины. Украинцы чрезмерно пользуются социальными льготами, которые формируются из налогов британцев. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Британцы опасаются, что [украинцы] „пользуются“ британской системой социального обеспечения, претендуя на Universal Credit и другие льготы, несмотря на то, что многие из них богаты сами по себе», — говорится в публикации. Отмечается, что украинцы тратят деньги на покупку нового телефона Apple и предметов роскоши. Проверка данных беженцев поможет выявить тех граждан, которые действительно нуждаются в социальной помощи.

После начала спецоперации существенная часть украинцев решила покинуть страну. Большинство из них приехало в Польшу.

В апреле 2023 года беженцы из Украины устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах. Они были недовольны антисанитарными условиями и отсутствием личного пространства.

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Граждане Великобритании требуют ужесточить проверки биографических данных беженцев из Украины. Украинцы чрезмерно пользуются социальными льготами, которые формируются из налогов британцев. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Британцы опасаются, что [украинцы] „пользуются“ британской системой социального обеспечения, претендуя на Universal Credit и другие льготы, несмотря на то, что многие из них богаты сами по себе», — говорится в публикации. Отмечается, что украинцы тратят деньги на покупку нового телефона Apple и предметов роскоши. Проверка данных беженцев поможет выявить тех граждан, которые действительно нуждаются в социальной помощи. После начала спецоперации существенная часть украинцев решила покинуть страну. Большинство из них приехало в Польшу. В апреле 2023 года беженцы из Украины устроили акцию протеста на военной базе в Нидерландах. Они были недовольны антисанитарными условиями и отсутствием личного пространства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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