16 апреля 2023
15 апреля 2023

В микрорайоне под Челябинском продают торговый центр. Скрин

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, торговый центр, эскалатор, трк
Владелец объекта оценил его в 55 миллионов рублей Фото:

В поселке Западный в пригороде Челябинска продается торговый центр площадью 700 квадратных метров. Собственник просит за объект 55 миллионов рублей.

«К покупке предлагается отдельностоящее здание в новом густонаселенном районе города. Отличный трафик, готовый арендный бизнес», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Владелец здания уточняет, что у торгового центра есть арендаторы. Это сетевой ритейлер и сеть быстрого питания. Объект расположен на улице Лазурная, 1.

Ранее сообщалось, что в Челябинске продается гипермаркет за 90 миллионов рублей. Торговые площади напротив Христорождественского собора занимает сетевой магазин низкий цен. Есть возможность продолжить строительство на площади 1 тысяча квадратных метров.

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В поселке Западный в пригороде Челябинска продается торговый центр площадью 700 квадратных метров. Собственник просит за объект 55 миллионов рублей. «К покупке предлагается отдельностоящее здание в новом густонаселенном районе города. Отличный трафик, готовый арендный бизнес», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Владелец здания уточняет, что у торгового центра есть арендаторы. Это сетевой ритейлер и сеть быстрого питания. Объект расположен на улице Лазурная, 1. Ранее сообщалось, что в Челябинске продается гипермаркет за 90 миллионов рублей. Торговые площади напротив Христорождественского собора занимает сетевой магазин низкий цен. Есть возможность продолжить строительство на площади 1 тысяча квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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