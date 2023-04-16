В поселке Западный в пригороде Челябинска продается торговый центр площадью 700 квадратных метров. Собственник просит за объект 55 миллионов рублей.
«К покупке предлагается отдельностоящее здание в новом густонаселенном районе города. Отличный трафик, готовый арендный бизнес», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Владелец здания уточняет, что у торгового центра есть арендаторы. Это сетевой ритейлер и сеть быстрого питания. Объект расположен на улице Лазурная, 1.
Ранее сообщалось, что в Челябинске продается гипермаркет за 90 миллионов рублей. Торговые площади напротив Христорождественского собора занимает сетевой магазин низкий цен. Есть возможность продолжить строительство на площади 1 тысяча квадратных метров.
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