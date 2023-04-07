В помещении площадью более 700 кв метров сейчас размещен магазин низких цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлено на продажу помещение свободного назначения площадью 751 квадратный метр стоимостью 90 миллионов рублей, которое арендует гипермаркет. Информация размещена на сайте объявлений.

«Общая площадь земельного участка 45 сот. Готовы документы для проектирования и строительства второй очереди. Вторая очередь предусматривает площадь застройки 1000 кв. метров, два этажа», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления указывает, что сейчас торговые площади напротив Христорождественского собора занимает магазин низкий цен «Доброцен». В одноэтажном здании обустроены восьмиметровые потолки. На территории предусмотрена парковка на 70 автомобилей.