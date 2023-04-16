Bloomberg: финансовая помощь Украине вызвала гнев у глобального Юга

17 апреля 2023 в 04:43 Размер текста - 17 +

Выделение Киеву транша в более 15 миллиардов долларов вызвало гнев у глобального Юга, считает колумнист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша в более 15 миллиардов долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Михир Шарм. «Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга. Для Запада это серьезная проблема, и его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию», — передает слова Михира Шарма Bloomberg . МВФ выделил Украине транш на 15,6 миллиардов долларов при том, что страна является третьей среди крупнейших заемщиков фонда. По словам Шарма, страны Запада должны самостоятельно оказывать помощь Киеву, не втягивая в это международные глобальные институты. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации начали поддерживать Киев, отправляя им вооружения и вводя санкции против России.

Выделение Международным валютным фондом (МВФ) транша в более 15 миллиардов долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Михир Шарм. «Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга. Для Запада это серьезная проблема, и его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию», — передает слова Михира Шарма Bloomberg. МВФ выделил Украине транш на 15,6 миллиардов долларов при том, что страна является третьей среди крупнейших заемщиков фонда. По словам Шарма, страны Запада должны самостоятельно оказывать помощь Киеву, не втягивая в это международные глобальные институты. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации начали поддерживать Киев, отправляя им вооружения и вводя санкции против России.