В ХМАО назвали дату открытия президентского фонда «Защитники Отечества»

Отделение президентского фонда «Защитники Отечества» в ХМАО откроется в июне

Ветераны СВО смогут получить помощь и льготы в одном комплексном центре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор ХМАО дала поручение открыть региональное отделение президентского фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийске к 15 июня. Директор департамента социального развития округа Тереза Пономарева сообщила URA.RU, что отделение составит целый комплекс с социальными координаторами и представители ведомств, чтобы ветераны и их семьи могли сразу же оформить все положенные им льготы и пособия.

«Губернатор дала поручение открыть региональное отделение фонда к 15 июня. Фонд разместится на территории порядка 950 кв. м., расположенном на первом этаже здания на Энгельса, 45. Ремонт уже идет, и это будет целый комплекс с социальными координаторами, представителями соцфонда, военкомата, прокуратуры, юридической службы, службы занятости, которые помогут решить все вопросы, которые возникающие у военнослужащих или членов их семей и оформить все положенные им льготы и пособия», — уточнила Пономарева.

В помещении фонда будут функционировать кабинеты психологической помощи, комната сенсорной разгрузки, кабинет реабилитационной группы с врачом-реабилитологом и специалистом бюро медико-социальной экспертизы. Для семей военнослужащих в комплексе будет открыта детская комната, комната матери и ребенка, библиотека, образовательные классы и лектории, тренажерный зал. Такие центры будут открываться по всей территории ХМАО.

«Планируется создание демонстрационной комнаты технических средств реабилитации, на базе которого откроется школа по уходу, также откроется пункт проката этих средств, в том числе высокотехнологичных. Будет создана специальная адаптированная тренировочная квартира для различных нозологий с реабилитационным оборудованием. В случае, если военнослужащий получил инвалидность, он сможет адаптировать свое жилье таким же образом», — добавила Пономарева.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО найти ветерана СВО на должность руководителя регионального отделения фонда. Филиалы откроются в крупных городах округа.