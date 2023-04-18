В Кургане прогнозируют рост количества сделок в валюте Китая

Китайская валюта имеет меньше рисков для экономики Курганской области и России в целом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганской экономике предсказывают рост сделок в китайской национальной валюте — юанях. В первую очередь это коснется сфер, связанных с экспортом и импортом товаров. Об этом URA.RU сообщил директор регионального филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов.

«Применительно к Курганской области процесс юанизации более перспективный по сравнению со ставшей токсичной долларизацией. Рост влияния китайского юаня как мировой валюты это формирующийся мировой тренд, которому предстоит следовать на уровне регионального и корпоративного руководства. Понимание этого факта позволит правильно оценивать перспективы международного сотрудничества на уровне курганских организаций и предприятий», — рассказал URA.RU Орлов. Юанизация применительно к Курганской области коснется прежде всего сфер деятельности, которые связаны с экспортом продукции и импортом услуг, комплектующих, материалов и других товаров.

Эксперт пояснил URA.RU, что в настоящее время наибольшие валютные риски для курганской и российской экономики в целом связаны с оборотом американских долларов, выпуск которых ничем не обеспечен и не ограничен. По мнению Орлова, сохранение такой валюты на плаву возможно лишь в условиях создаваемого экономического хаоса в странах Европы, Средней Азии и других государствах, где есть потенциал аккумулирования капитала.

Местных бизнесменов и население региона в целом следует предостеречь от участия в массовых сделках и торговых операциях в долларах. Также Орлов добавил, что для Курганской области более целесообразным является приоритет инвестиций в собственное производство, а не увлечение импортом товаров и услуг из КНР и других стран.

Ранее URA.RU писало, что фондовому рынку России предсказали рост сделок в китайской валюте — юанях. Экономисты отмечают, что это связано с низким уровнем доверия к долларовой зоне в мировой экономике.