«Пермэнергосбыт» выплатит годовые дивиденды на сотни миллионов рублей

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Сумма выплат дивидендов по акциям компании превышает 700 млн рублей Фото:

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Речь идет о сумме более 700 млн рублей. Соответствующая информация содержится в решении наблюдательного совета директоров, опубликованном в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ».

«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО „Пермэнергосбыт“ за 2022 отчетный год. Нераспределенная прибыль отчетного периода — 1 083 888 217 рублей. Выплатить дивиденды на сумму 737,2 млн рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной», — сообщается в решении совета директоров.

Уточняется, что дивиденды начисляются по обыкновенным и привилегированным акциям предприятия. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат — 23 мая 2023 года. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев.

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Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Речь идет о сумме более 700 млн рублей. Соответствующая информация содержится в решении наблюдательного совета директоров, опубликованном в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «Утвердить следующее распределение прибыли ПАО „Пермэнергосбыт“ за 2022 отчетный год. Нераспределенная прибыль отчетного периода — 1 083 888 217 рублей. Выплатить дивиденды на сумму 737,2 млн рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной», — сообщается в решении совета директоров. Уточняется, что дивиденды начисляются по обыкновенным и привилегированным акциям предприятия. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат — 23 мая 2023 года. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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