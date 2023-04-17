«Пермэнергосбыт» выплатит годовые дивиденды на сотни миллионов рублей

Сумма выплат дивидендов по акциям компании превышает 700 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» выплатит дивиденды по итогам 2022 года. Речь идет о сумме более 700 млн рублей. Соответствующая информация содержится в решении наблюдательного совета директоров, опубликованном в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ».

«Утвердить следующее распределение прибыли ПАО „Пермэнергосбыт“ за 2022 отчетный год. Нераспределенная прибыль отчетного периода — 1 083 888 217 рублей. Выплатить дивиденды на сумму 737,2 млн рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной», — сообщается в решении совета директоров.

Уточняется, что дивиденды начисляются по обыкновенным и привилегированным акциям предприятия. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат — 23 мая 2023 года. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в Перми и Пермском крае. Основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг», зарегистрированное в Московской области, а также бизнесмен Андрей Киташев.