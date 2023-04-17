В России подорожал шашлычный набор

«Известия»: набор для шашлыка в РФ подорожал на 8% по сравнению с 2022 годом

18 апреля 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Готовое для жарки на мангале мясо в 2023 году потеряло в стоимости 5% Денис Моргунов URA.RU В России подорожал набор для шашлыка на 8% в сравнении с прошлым годом и составил около 2,2 тысяч рублей. Такими сведениями поделился представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД». «В России подорожал „шашлычный набор“ — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тысяч рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%», — передают «Известия», ссылаясь на крупнейшего в РФ оператора фискальных данных, который получает фактуру с более чем 1 млн онлайн-касс. Сумма возросла отчасти из-за подорожания мангалов. За год цена увеличилась на 34%, а это 838 рублей. При этом стоимость остальных составляющих шашлычного набора стала ниже. Готовое для жарки на мангале мясо потеряло в стоимости 5%. А набор шампуров стал дешевле на 4%. Специалисты «Платформа ОФД» также отметили, что в этом году скачок продаж произошел из-за хорошей погоды в центральной части страны.«Теплая погода в начале апреля совпала с праздником Пасхи, на выходных это придало динамику продажам», — указали в «Платформе ОФД».

В России подорожал набор для шашлыка на 8% в сравнении с прошлым годом и составил около 2,2 тысяч рублей. Такими сведениями поделился представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД». «В России подорожал „шашлычный набор“ — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тысяч рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%», — передают «Известия», ссылаясь на крупнейшего в РФ оператора фискальных данных, который получает фактуру с более чем 1 млн онлайн-касс. Сумма возросла отчасти из-за подорожания мангалов. За год цена увеличилась на 34%, а это 838 рублей. При этом стоимость остальных составляющих шашлычного набора стала ниже. Готовое для жарки на мангале мясо потеряло в стоимости 5%. А набор шампуров стал дешевле на 4%. Специалисты «Платформа ОФД» также отметили, что в этом году скачок продаж произошел из-за хорошей погоды в центральной части страны.«Теплая погода в начале апреля совпала с праздником Пасхи, на выходных это придало динамику продажам», — указали в «Платформе ОФД».