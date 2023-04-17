В России подорожал набор для шашлыка на 8% в сравнении с прошлым годом и составил около 2,2 тысяч рублей. Такими сведениями поделился представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
«В России подорожал „шашлычный набор“ — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тысяч рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19%», — передают «Известия», ссылаясь на крупнейшего в РФ оператора фискальных данных, который получает фактуру с более чем 1 млн онлайн-касс.
Сумма возросла отчасти из-за подорожания мангалов. За год цена увеличилась на 34%, а это 838 рублей. При этом стоимость остальных составляющих шашлычного набора стала ниже. Готовое для жарки на мангале мясо потеряло в стоимости 5%. А набор шампуров стал дешевле на 4%.
Специалисты «Платформа ОФД» также отметили, что в этом году скачок продаж произошел из-за хорошей погоды в центральной части страны.«Теплая погода в начале апреля совпала с праздником Пасхи, на выходных это придало динамику продажам», — указали в «Платформе ОФД».
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