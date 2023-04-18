SHOT: в Ставрополе после убийства объявили план «Сирена»

В Ставрополе на парковке ресторана «Патио Верона» неизвестные расстреляли автомобиль Lada Vesta, из-за чего погиб мужчина. Из-за этого в городе ввели план «Сирена», передает SHOT.
«В Ставрополе введен план «Сирена» после стрельбы у итальянского ресторана. <…> По нашей информации, около полуночи возле заведения «Патио Верона» на Космонавтов открыли огонь по машине. Черную «Ладу» буквально изрешетили. После этого с места отъехало три машины — Lada Vesta, Lada Kalina и Renault Logan, — передает telegram-канал SHOT. Уточняется, что раненого мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось.
План «Сирена» подразумевает поиск правоохранительными органами розыска подозреваемых в совершении преступления. Силовики разделяют между собой зоны, в которых проводят патрулирование. Также они могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Ставропольскому краю для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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