Блинкен ускользнул от ответа на вопрос, кто ударил по Хиросиме и Нагасаки

Блинкен не стал упоминать причастность США к ядерным бомбардировкам Японии

18 апреля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Блинкен не стал комментировать ядерные атаки США по Японии в 1945 году Фото: Official White House / Adam Schultz Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии являются беспрецедентными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи со странами G7 в Японии. «Мы, страны „семерки“ (G7), остаемся приверженцами по поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания», — заявил Блинкен, трансляция его выступления ввелась на телеканале CNN-News18 в YouTube . Во время встречи он ни разу не упомянул причастность США к бомбардировкам Японии. После подписания мирного договора между странами оси и союзниками СССР США скинули две атомные бомбы на города Японии. Это произошло в начале августа 1945 года. После этого момента США остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие. В марте 2022 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США должны публично покаяться перед миром за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии являются беспрецедентными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи со странами G7 в Японии. «Мы, страны „семерки“ (G7), остаемся приверженцами по поддержанию и повышению усилий по разоружению и нераспространению с целью построения более стабильного и более безопасного мира. Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания», — заявил Блинкен, трансляция его выступления ввелась на телеканале CNN-News18 в YouTube. Во время встречи он ни разу не упомянул причастность США к бомбардировкам Японии. После подписания мирного договора между странами оси и союзниками СССР США скинули две атомные бомбы на города Японии. Это произошло в начале августа 1945 года. После этого момента США остаются единственной в мире страной, которая применила ядерное оружие. В марте 2022 года спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США должны публично покаяться перед миром за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.