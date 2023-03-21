Exxpress: полеты ВВС США у границ России провоцируют мировую войну

Полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress.
«То, что такие взрывоопасные полеты могут происходить без ведома правительства в Вашингтоне, исключено: Ведь малейший инцидент может спровоцировать Третью мировую войну и тем самым вызвать апокалипсис», — передает
Американский бомбардировщик B-52 пролетал над Эстонией, которая граничит с Россией, из-за чего РФ незамедлительно отреагировала. Такие самолеты способны нести ядерные крылатые ракеты, их мощность в 85 раз больше атомных бомб, которые сбрасывали на Хиросиму.
Российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. Также в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем.
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