Exxpress: полеты ВВС США у границ России провоцируют мировую войну

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Россия пресекает риск нарушения государственных границ в воздухе Фото:

Полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress.

«То, что такие взрывоопасные полеты могут происходить без ведома правительства в Вашингтоне, исключено: Ведь малейший инцидент может спровоцировать Третью мировую войну и тем самым вызвать апокалипсис», — передает Exxpress.

Американский бомбардировщик B-52 пролетал над Эстонией, которая граничит с Россией, из-за чего РФ незамедлительно отреагировала. Такие самолеты способны нести ядерные крылатые ракеты, их мощность в 85 раз больше атомных бомб, которые сбрасывали на Хиросиму.

Российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. Также в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем.

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Полеты ядерных бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США вблизи российских границ могут спровоцировать Третью мировую войну. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress. «То, что такие взрывоопасные полеты могут происходить без ведома правительства в Вашингтоне, исключено: Ведь малейший инцидент может спровоцировать Третью мировую войну и тем самым вызвать апокалипсис», — передает Exxpress. Американский бомбардировщик B-52 пролетал над Эстонией, которая граничит с Россией, из-за чего РФ незамедлительно отреагировала. Такие самолеты способны нести ядерные крылатые ракеты, их мощность в 85 раз больше атомных бомб, которые сбрасывали на Хиросиму. Российский истребитель Су-35 перехватил два бомбардировщика B-52, чтобы пресечь возможное нарушение границы, заявляли в Минобороны РФ. Также в марте летчики Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший над Черным морем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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