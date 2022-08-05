Генсек ООН Гутерриш призвал страны отказаться от ядерного оружия

Недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием позволяли вероятность ядерной войны, поэтому эти страны должны отказаться от такого вида вооружения. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«У меня к ним простой призыв — навсегда откажитесь от варианта использования ядерного оружия», — сказал Гутерриш во время выступления в Хиросиме. Трансляцию церемонии ведет телеканал NHK. По его словам, ядерное оружие «бессмысленно», поэтому государства, обладающие ядерным оружием не должны допускать вероятность ядерной войны.
Ранее российский лидер Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну. По его словам, в ней не будет победителя. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.
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Недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием позволяли вероятность ядерной войны, поэтому эти страны должны отказаться от такого вида вооружения. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «У меня к ним простой призыв — навсегда откажитесь от варианта использования ядерного оружия», — сказал Гутерриш во время выступления в Хиросиме. Трансляцию церемонии ведет телеканал NHK. По его словам, ядерное оружие «бессмысленно», поэтому государства, обладающие ядерным оружием не должны допускать вероятность ядерной войны. Ранее российский лидер Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну. По его словам, в ней не будет победителя. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.