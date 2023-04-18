Из Челябинска отправили «Поезд победы» на передовую. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд доставит груз для бойцов к 9 мая
Поезд доставит груз для бойцов к 9 мая Фото:

Из Челябинска 18 апреля на передовую отправили «Поезд победы», груженный внедорожниками. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз сначала доставят в Москву, а потом в Ростов-на-Дону.

«Сегодня мы собрались на отправку „Поезда победы“. По всей стране организовывается такой поезд. К 9 мая автомобили со всей территории РФ будут переданы нашим бойцам на передовой», — сообщил Рыжий.

По его словам, всего бойцам передадут более 100 вагонов с техникой. Все они приедут в Ростовскую область из разных уголков России.

Замначальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов сообщил, что поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей. Закрывает марафон Челябинская область.

Один из отправленных внедорожников реставрировали студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Машина была списана. Его восстановили специально для бойцов на СВО. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область подключилась к отправке гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. За все время в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн различных товаров.

Онф. Челябинск
Из Челябинской области отрпавили два УАЗа и Ниву
Фото:
Онф. Челябинск
Акция проводится по всей стране
Фото:

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска 18 апреля на передовую отправили «Поезд победы», груженный внедорожниками. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз сначала доставят в Москву, а потом в Ростов-на-Дону. «Сегодня мы собрались на отправку „Поезда победы“. По всей стране организовывается такой поезд. К 9 мая автомобили со всей территории РФ будут переданы нашим бойцам на передовой», — сообщил Рыжий. По его словам, всего бойцам передадут более 100 вагонов с техникой. Все они приедут в Ростовскую область из разных уголков России. Замначальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов сообщил, что поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей. Закрывает марафон Челябинская область. Один из отправленных внедорожников реставрировали студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Машина была списана. Его восстановили специально для бойцов на СВО. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область подключилась к отправке гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. За все время в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн различных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...