Из Челябинска отправили «Поезд победы» на передовую. Фото, видео

18 апреля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Поезд доставит груз для бойцов к 9 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинска 18 апреля на передовую отправили «Поезд победы», груженный внедорожниками. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз сначала доставят в Москву, а потом в Ростов-на-Дону. «Сегодня мы собрались на отправку „Поезда победы“. По всей стране организовывается такой поезд. К 9 мая автомобили со всей территории РФ будут переданы нашим бойцам на передовой», — сообщил Рыжий. По его словам, всего бойцам передадут более 100 вагонов с техникой. Все они приедут в Ростовскую область из разных уголков России. Замначальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов сообщил, что поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей. Закрывает марафон Челябинская область. Один из отправленных внедорожников реставрировали студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Машина была списана. Его восстановили специально для бойцов на СВО. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область подключилась к отправке гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. За все время в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн различных товаров. Из Челябинской области отрпавили два УАЗа и Ниву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Акция проводится по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска 18 апреля на передовую отправили «Поезд победы», груженный внедорожниками. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз сначала доставят в Москву, а потом в Ростов-на-Дону. «Сегодня мы собрались на отправку „Поезда победы“. По всей стране организовывается такой поезд. К 9 мая автомобили со всей территории РФ будут переданы нашим бойцам на передовой», — сообщил Рыжий. По его словам, всего бойцам передадут более 100 вагонов с техникой. Все они приедут в Ростовскую область из разных уголков России. Замначальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов сообщил, что поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей. Закрывает марафон Челябинская область. Один из отправленных внедорожников реставрировали студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Машина была списана. Его восстановили специально для бойцов на СВО. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область подключилась к отправке гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. За все время в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн различных товаров.