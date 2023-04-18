Из Челябинска 18 апреля на передовую отправили «Поезд победы», груженный внедорожниками. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, груз сначала доставят в Москву, а потом в Ростов-на-Дону.
«Сегодня мы собрались на отправку „Поезда победы“. По всей стране организовывается такой поезд. К 9 мая автомобили со всей территории РФ будут переданы нашим бойцам на передовой», — сообщил Рыжий.
По его словам, всего бойцам передадут более 100 вагонов с техникой. Все они приедут в Ростовскую область из разных уголков России.
Замначальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов сообщил, что поезда уже стартовали в столицу из Оренбургской и Курганской областей. Закрывает марафон Челябинская область.
Один из отправленных внедорожников реставрировали студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа. Машина была списана. Его восстановили специально для бойцов на СВО. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область подключилась к отправке гуманитарных грузов для бойцов и жителей освобожденных территорий. За все время в Донбасс было отправлено несколько сотен тонн различных товаров.
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