Челябинские студенты отремонтировали УАЗ для отправки на фронт. Видео

14 апреля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Автомобиль поможет военнослужащим выполнять боевые задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа (Челябинская область) подготовили УАЗ для отправки его бойцам на фронт. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, студенты несколько месяцев ремонтировали автомобиль. «Этот УАЗ когда-то „нес службу“ в одной из военных частей. Со временем машина изрядно „устала“ и уже не могла в полной мере выполнять своих функций. Автомобиль списали. Несколько месяцев коллектив учебного заведения ремонтировал машину: закупали запчасти, меняли, восстанавливали», — сообщил URA.RU Рыжий. По его словам, преподаватели колледжа за собственные деньги выкупали списанный УАЗ. Они знали, что автомобиль еще может сослужить отличную службу — стать практическим материалом для обучения студентов и незаменимым помощником для бойцов на передовой. «В ближайшее время, в составе автопоезда, отправим его на передовую. Уверены, машина отлично справится с боевыми задачами», — отметил Рыжий. Ранее челябинцы отправили на фронт бойцам 13 мобильных бань. В сутки одну баню смогут посетить около 50 человек. Военнослужащие смогут не только помыться в них, но и укрыться от непогоды.

Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа (Челябинская область) подготовили УАЗ для отправки его бойцам на фронт. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, студенты несколько месяцев ремонтировали автомобиль. «Этот УАЗ когда-то „нес службу“ в одной из военных частей. Со временем машина изрядно „устала“ и уже не могла в полной мере выполнять своих функций. Автомобиль списали. Несколько месяцев коллектив учебного заведения ремонтировал машину: закупали запчасти, меняли, восстанавливали», — сообщил URA.RU Рыжий. По его словам, преподаватели колледжа за собственные деньги выкупали списанный УАЗ. Они знали, что автомобиль еще может сослужить отличную службу — стать практическим материалом для обучения студентов и незаменимым помощником для бойцов на передовой. «В ближайшее время, в составе автопоезда, отправим его на передовую. Уверены, машина отлично справится с боевыми задачами», — отметил Рыжий. Ранее челябинцы отправили на фронт бойцам 13 мобильных бань. В сутки одну баню смогут посетить около 50 человек. Военнослужащие смогут не только помыться в них, но и укрыться от непогоды.