Bloomberg: Макрон хочет привлечь Китай для мира России и Украины

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Эммануэль Макрон подготовил мирный план по Украине
Эммануэль Макрон подготовил мирный план по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать свой план по перемирию России и Украины. Об этом написали в Bloomberg.

«Макрон надеется обратить вспять череду разочаровывающих дипломатических набегов, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной», — написали в издании. Согласно материалу, французский лидер надеется, что Москва и Киев сядут за стол переговоров уже этим летом.

Ранее стало известно о визите Макрона в Китай, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи французский лидер пытался добиться, чтобы Си занял более жесткую позицию в отношении России, однако сделать этого не удалось, пишет деловое издание «Взгляд». Также во время посещения Пекина он сказал, что Китай может как обострить конфликт на Украине, так и привести к миру, передает RT.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать свой план по перемирию России и Украины. Об этом написали в Bloomberg. «Макрон надеется обратить вспять череду разочаровывающих дипломатических набегов, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной», — написали в издании. Согласно материалу, французский лидер надеется, что Москва и Киев сядут за стол переговоров уже этим летом. Ранее стало известно о визите Макрона в Китай, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи французский лидер пытался добиться, чтобы Си занял более жесткую позицию в отношении России, однако сделать этого не удалось, пишет деловое издание «Взгляд». Также во время посещения Пекина он сказал, что Китай может как обострить конфликт на Украине, так и привести к миру, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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