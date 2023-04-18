Bloomberg: Макрон хочет привлечь Китай для мира России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать свой план по перемирию России и Украины. Об этом написали в Bloomberg.
«Макрон надеется обратить вспять череду разочаровывающих дипломатических набегов, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной», — написали
Ранее стало известно о визите Макрона в Китай, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи французский лидер пытался добиться, чтобы Си занял более жесткую позицию в отношении России, однако сделать этого не удалось, пишет деловое издание «Взгляд». Также во время посещения Пекина он сказал, что Китай может как обострить конфликт на Украине, так и привести к миру, передает RT.
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