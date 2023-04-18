Bloomberg: Макрон хочет привлечь Китай для мира России и Украины

18 апреля 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон подготовил мирный план по Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать свой план по перемирию России и Украины. Об этом написали в Bloomberg. «Макрон надеется обратить вспять череду разочаровывающих дипломатических набегов, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной», — написали в издании . Согласно материалу, французский лидер надеется, что Москва и Киев сядут за стол переговоров уже этим летом. Ранее стало известно о визите Макрона в Китай, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи французский лидер пытался добиться, чтобы Си занял более жесткую позицию в отношении России, однако сделать этого не удалось, пишет деловое издание «Взгляд». Также во время посещения Пекина он сказал, что Китай может как обострить конфликт на Украине, так и привести к миру, передает RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю, чтобы реализовать свой план по перемирию России и Украины. Об этом написали в Bloomberg. «Макрон надеется обратить вспять череду разочаровывающих дипломатических набегов, обратившись к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной», — написали в издании. Согласно материалу, французский лидер надеется, что Москва и Киев сядут за стол переговоров уже этим летом. Ранее стало известно о визите Макрона в Китай, где он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи французский лидер пытался добиться, чтобы Си занял более жесткую позицию в отношении России, однако сделать этого не удалось, пишет деловое издание «Взгляд». Также во время посещения Пекина он сказал, что Китай может как обострить конфликт на Украине, так и привести к миру, передает RT.