Свердловского сотрудника прокуратуры уличили в сексе с осужденной в обмен на освобождение

Осужденная планировала выйти из тюрьма благодаря интиму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) помощника прокурора по надзору за исправительными учреждениями (ИТУ) уличили в сексуальных связях с осужденной из ИК-6. Мужчина пообещал, что поможет ей с освобождением, если она будет оказывать ему услуги интимного характера.

«Сотрудник приехал к ней сначала по какой-то жалобе, а потом зачастил, чуть ли не каждую неделю стал навещать. Это вызвало подозрения», — сообщает источник изданию Е1. Оперативники установили прослушку и выяснили, что осужденная оказывает мужчине услуги интимного характера, что позже и подтвердила лично. По ее словам, ей обещали условно-досрочное освобождение. В настоящий момент помощника прокурора ИТУ проверяют.

В прокуратуре Свердловской области корреспонденту URA.RU заявили, что о данном факте им не известно. В областном ГУФСИН отказались комментировать данную ситуацию.