Свердловского сотрудника прокуратуры уличили в сексе с осужденной в обмен на освобождение

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Осужденная планировала выйти из тюрьма благодаря интиму
Осужденная планировала выйти из тюрьма благодаря интиму Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) помощника прокурора по надзору за исправительными учреждениями (ИТУ) уличили в сексуальных связях с осужденной из ИК-6. Мужчина пообещал, что поможет ей с освобождением, если она будет оказывать ему услуги интимного характера.

«Сотрудник приехал к ней сначала по какой-то жалобе, а потом зачастил, чуть ли не каждую неделю стал навещать. Это вызвало подозрения», — сообщает источник изданию Е1. Оперативники установили прослушку и выяснили, что осужденная оказывает мужчине услуги интимного характера, что позже и подтвердила лично. По ее словам, ей обещали условно-досрочное освобождение. В настоящий момент помощника прокурора ИТУ проверяют.

В прокуратуре Свердловской области корреспонденту URA.RU заявили, что о данном факте им не известно. В областном ГУФСИН отказались комментировать данную ситуацию.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) помощника прокурора по надзору за исправительными учреждениями (ИТУ) уличили в сексуальных связях с осужденной из ИК-6. Мужчина пообещал, что поможет ей с освобождением, если она будет оказывать ему услуги интимного характера. «Сотрудник приехал к ней сначала по какой-то жалобе, а потом зачастил, чуть ли не каждую неделю стал навещать. Это вызвало подозрения», — сообщает источник изданию Е1. Оперативники установили прослушку и выяснили, что осужденная оказывает мужчине услуги интимного характера, что позже и подтвердила лично. По ее словам, ей обещали условно-досрочное освобождение. В настоящий момент помощника прокурора ИТУ проверяют. В прокуратуре Свердловской области корреспонденту URA.RU заявили, что о данном факте им не известно. В областном ГУФСИН отказались комментировать данную ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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