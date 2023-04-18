В ХМАО естественный прирост населения увеличился в 1,5 раза

19 апреля 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Положительный естественный прирост связан со снижением смертей и увеличением количества родившихся в регионе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения в январе—феврале 2023 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек. «В Ханты-Мансийском автономном округе за январь—февраль 2023 года естественный прирост населения составил 1069 человек, и увеличился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года», — указано на портале Тюменьстата. В 2022 году этот показатель составлял 717 человек. Положительная динамика естественного прироста в регионе связана с тем, что вместе с увеличением количества родившихся (2022 год — 2832, 2023 год — 2923), снизилась смертность (2022 год — 2111, 2023 год — 1854). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизилась младенческая смертность. В 2022 году умерло на 20,1% меньше детей, чем в 2021 году (61 против 77).

В Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения в январе—феврале 2023 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию Тюменьстата, этот показатель увеличился с 717 до 1069 человек. «В Ханты-Мансийском автономном округе за январь—февраль 2023 года естественный прирост населения составил 1069 человек, и увеличился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года», — указано на портале Тюменьстата. В 2022 году этот показатель составлял 717 человек. Положительная динамика естественного прироста в регионе связана с тем, что вместе с увеличением количества родившихся (2022 год — 2832, 2023 год — 2923), снизилась смертность (2022 год — 2111, 2023 год — 1854). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО снизилась младенческая смертность. В 2022 году умерло на 20,1% меньше детей, чем в 2021 году (61 против 77).