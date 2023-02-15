Тюменская область стала рекордсменом в УрФО по росту смертей младенцев

15 февраля 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

За год в Тюменской области скончалось на 10 младенцев больше, чем в 2021-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рост младенческой смертности за год в Тюменской области превысил показатели всех других регионов Уральского федерального округа. Это следует из данных Росстата. За 2022 год в области умерло 69 детей в возрасте до года, что на 16,9% больше, чем за 2021-й. «Младенческая смертность по субъектам РФ. Число детей, умерших в возрасте до года, январь — декабрь 2022 года. Тюменская область: 2022 год — 69, 2021 — 59, прирост — 16,9%», — говорится в данных, опубликованных Росстатом. Рост младенческой смертности в Тюменской области стал самым высоким среди всех регионов Уральского федерального округа. На втором месте оказалась Свердловская область (+11,6%, 193 и 173 ребенка соответственно). На третьем — Курганская область (+10,8%, 41 против 37). Остальные регионы по итогам года показали снижение показателя. В ХМАО умерло на 20,8% детей меньше (61 против 77), в ЯНАО — на 16,1% (26 против 31), в Челябинской области — на 4,2% (136 детей против 142).

Рост младенческой смертности за год в Тюменской области превысил показатели всех других регионов Уральского федерального округа. Это следует из данных Росстата. За 2022 год в области умерло 69 детей в возрасте до года, что на 16,9% больше, чем за 2021-й. «Младенческая смертность по субъектам РФ. Число детей, умерших в возрасте до года, январь — декабрь 2022 года. Тюменская область: 2022 год — 69, 2021 — 59, прирост — 16,9%», — говорится в данных, опубликованных Росстатом. Рост младенческой смертности в Тюменской области стал самым высоким среди всех регионов Уральского федерального округа. На втором месте оказалась Свердловская область (+11,6%, 193 и 173 ребенка соответственно). На третьем — Курганская область (+10,8%, 41 против 37). Остальные регионы по итогам года показали снижение показателя. В ХМАО умерло на 20,8% детей меньше (61 против 77), в ЯНАО — на 16,1% (26 против 31), в Челябинской области — на 4,2% (136 детей против 142).